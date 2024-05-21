В 9 областях была тревога, в Харькове прогремел взрыв − пострадал человек
Власти Украины объявляли воздушную тревогу на севере, востоке и в центре страны, мэр Харькова сообщил, что в городе слышали взрыв.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!".
Прямая речь Терехова: "Утро в Харькове начинается со звука взрыва".
Детали: Через несколько минут мэр добавил, что оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру города.
"Относительно утреннего прилета − целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек", − сообщил Терехов.
Когда раздается сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 7:24 тревоги начали отменять. Сейчас опасность сохраняется в Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях.