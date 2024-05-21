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Сили оборони знешкодили 1 380 окупантів і знищили 15 танків за добу

Ірина БалачукВівторок, 21 травня 2024, 07:31
Сили оборони знешкодили 1 380 окупантів і знищили 15 танків за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу країна-агресорка Росія у війні проти України втратила убитими і пораненими 1 380 вояк, 15 танків, 42 артилерійські системи та 34 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 495 070 (+1 380) осіб,
  • танків − 7 605 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 14 699 (+34) од,
  • артилерійських систем − 12 779 (+42) од,
  • РСЗВ − 1 077 (+1) од,
  • засобів ППО − 811 (+4) од,
  • літаків − 354 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 290 (+54),
  • крилатих ракет − 2 207 (+2),
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 383 (+72) од,
  • спеціальної техніки − 2 085 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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