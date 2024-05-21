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Силы обороны обезвредили 1 380 оккупантов и уничтожили 15 танков за сутки

Ирина БалачукВторник, 21 мая 2024, 07:31
Силы обороны обезвредили 1 380 оккупантов и уничтожили 15 танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки страна-агрессор Россия в войне против Украины потеряла убитыми и ранеными 1 380 вояк, 15 танков, 42 артиллерийские системы и 34 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 495 070 (+1 380) человек,
  • танков − 7 605 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,
  • артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,
  • РСЗО − 1 077 (+1) ед,
  • средств ПВО − 811 (+4) ед,
  • самолетов − 354 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 290 (+54),
  • крылатых ракет − 2 207 (+2),
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,
  • специальной техники − 2 085 (+6) ед.

Данные уточняются. 

Темы: Росcияпотери в войне
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