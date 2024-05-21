Силы обороны обезвредили 1 380 оккупантов и уничтожили 15 танков за сутки
Вторник, 21 мая 2024, 07:31
За минувшие сутки страна-агрессор Россия в войне против Украины потеряла убитыми и ранеными 1 380 вояк, 15 танков, 42 артиллерийские системы и 34 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 495 070 (+1 380) человек,
- танков − 7 605 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,
- РСЗО − 1 077 (+1) ед,
- средств ПВО − 811 (+4) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 290 (+54),
- крылатых ракет − 2 207 (+2),
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,
- специальной техники − 2 085 (+6) ед.
Данные уточняются.