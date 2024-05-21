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Повітряні сили збили 28 з 29 "Шахедів"

Ірина БалачукВівторок, 21 травня 2024, 08:09
Повітряні сили збили 28 з 29 Шахедів
Фото з Telegram Сергія Наєва

Уночі 21 травня росіяни атакували Україну 29 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 28 з них вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях".

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Деталі: Повідомляється, що цієї ночі загарбники атакували з трьох напрямків: російських міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ і з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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