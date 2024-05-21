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Воздушные силы сбили 28 из 29 "Шахедов"

Ирина БалачукВторник, 21 мая 2024, 08:09
Воздушные силы сбили 28 из 29 Шахедов
Фото из Telegram Сергея Наева

Ночью 21 мая россияне атаковали Украину 29 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 28 из них удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 28 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях".

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Детали: Сообщается, что этой ночью захватчики атаковали с трех направлений: российских городов Приморско-Ахтарск и Курск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительную авиацию и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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