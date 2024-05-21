Чоловік та жінка вивозили сумками з України 80 тисяч євро

Митники кажуть, що запобігли незаконному переміщенню з України через кордон 80 тисяч євро.

Джерело: Державна митна служба

Деталі: Увечері 20 травня таку суму готівкою намагався переправити через "зелений коридор" на митному посту "Вилок", що на кордоні з Румунією, 38-річний житель Київщини.

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Прямуючи на автомобілі до Євросоюзу, під час проходження митного контролю чоловік із жінкою запевняли, що дотримуються вітчизняного законодавства і перевозять кожен максимально дозволену без декларування суму – по 10 тисяч євро.

Водночас в ході огляду салону авто в одній із дорожніх сумок серед особистих речей митники виявили не заявлені ані письмово, ані усно валютні цінності у сумі 80 тисяч євро.

фото дмс

Зазначається, що жодних документів, які підтверджують зняття готівки з рахунків банків, співвітчизники при собі не мали. Тож представники ДМС склали протокол про порушення митних правил.

ВІДЕО ДНЯ

Громадянам повернули дозволену митним законодавством для переміщення через кордон валюту – по 10 тисяч євро. Решту, що за курсом НБУ становить понад 3,4 млн грн, – вилучили.