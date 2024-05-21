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Мужчина и женщина вывозили сумками из Украины 80 тысяч евро

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 14:26
Мужчина и женщина вывозили сумками из Украины 80 тысяч евро
фото таможенной службы

Таможенники говорят, что предотвратили незаконное перемещение из Украины через границу 80 тысяч евро.

Источник: Государственная таможенная служба

Детали: Вечером 20 мая такую сумму наличными пытался переправить через "зеленый коридор" на таможенном посту "Вилок" на границе с Румынией, 38-летний житель Киевской области.

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Направляясь на автомобиле в Евросоюз, во время прохождения таможенного контроля мужчина с женщиной уверяли, что придерживаются отечественного законодательства и перевозят каждый максимально разрешенную без декларирования сумму – по 10 тысяч евро.

В то же время в ходе осмотра салона авто в одной из дорожных сумок среди личных вещей таможенники обнаружили не заявленные ни письменно, ни устно валютные ценности в сумме 80 тысяч евро.

 
фото гтс

Отмечается, что никаких документов, подтверждающих снятие наличных со счетов банков, соотечественники при себе не имели. Поэтому представители ГТС составили протокол о нарушении таможенных правил.

ВИДЕО ДНЯ

Гражданам вернули разрешенную таможенным законодательством для перемещения через границу валюту – по 10 тысяч евро. Остальное, что по курсу НБУ составляет более 3,4 млн грн, – изъяли.

Темы: таможняграница
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