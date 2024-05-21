Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Нардепи "Євросолідарності" заблокували трибуну: засідання Ради закрито

Валентина РоманенкоВівторок, 21 травня 2024, 15:15
Нардепи Євросолідарності заблокували трибуну: засідання Ради закрито
фото пресслужби "ЄС"

Депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, засідання 21 травня оголосили закритим.

Джерело: пресслужба "ЄС", нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Нардепи від "Євросолідарності" вимагають невідкладно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Реклама:

Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: "Московська церква вбиває", "Фортифікації – це захист", "Фортифікації – це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна".

 

Железняк повідомив, що спочатку в засіданні парламенту було оголошено перерву, а потім узагалі закрили.

Теми: Верховна РадаЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

Дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних: в МОУ повідомили, скільки з них – броньовані

Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник

"Укренерго" знову не прогнозує відключення електроенергії

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі

Усі новини...
Верховна Рада
Штрафи для ухилянтів: Зеленський підписав закон
Відповідальний за свободу слова в Раді Юрчишин: Погрози в бік УП – це кримінал
Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації
Останні новини
08:17
футбол"Олімпіакос" виграв перший єврокубок в історії грецького футболу
08:07
Стефанішина: У рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України
07:57
Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"
07:42
На Дніпропетровщині уламки "Шахедів" пошкодили будинок і ЛЕП
07:31
Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
07:26
Сили оборони знешкодили ще 1 160 окупантів і 10 танків
06:52
ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль буферну зону на кордоні Сектора Гази і Єгипту
06:30
Росія маніпулює темою обміну військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
05:40
відеоУ Москві – масштабна пожежа, до гасіння залучили авіацію
05:15
оновлено від 00:42Повітряні сили: Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети
Усі новини...
Реклама:
Реклама: