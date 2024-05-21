Нардепи "Євросолідарності" заблокували трибуну: засідання Ради закрито

Депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, засідання 21 травня оголосили закритим.

Джерело: пресслужба "ЄС", нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Нардепи від "Євросолідарності" вимагають невідкладно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

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Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: "Московська церква вбиває", "Фортифікації – це захист", "Фортифікації – це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна".

Железняк повідомив, що спочатку в засіданні парламенту було оголошено перерву, а потім узагалі закрили.