Нардепи "Євросолідарності" заблокували трибуну: засідання Ради закрито
Вівторок, 21 травня 2024, 15:15
Депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, засідання 21 травня оголосили закритим.
Джерело: пресслужба "ЄС", нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Нардепи від "Євросолідарності" вимагають невідкладно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
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Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: "Московська церква вбиває", "Фортифікації – це захист", "Фортифікації – це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна".
Железняк повідомив, що спочатку в засіданні парламенту було оголошено перерву, а потім узагалі закрили.