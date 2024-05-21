Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Нардепы "Евросолидарности" заблокировали трибуну: заседание Рады закрыто

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 15:15
Нардепы Евросолидарности заблокировали трибуну: заседание Рады закрыто
фото пресс-службы "ЕС"

Депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, заседание 21 мая объявлено закрытым.

Источник: пресс-служба "ЕС", нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Нардепы от "Евросолидарности" требуют безотлагательно вынести на голосование законопроект о "запрете московской церкви в Украине", создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.

Реклама:

Также депутаты разместили плакаты возле президиума с надписями: "Московская церковь убивает", "Фортификации - это защита", "Фортификации - это защита Харькова, Сум, Запорожья и каждого воина".

 

Железняк сообщил, что сначала в заседании парламента был объявлен перерыв, а потом его вообще закрыли.

Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне устроили четыре механизированные атаки в Донецкой области, чтобы проверить реакцию

Генштаб: Враг имеет частичный успех на Покровском направлении

На 29 мая отключения электроэнергии не планируются - "Укрэнерго"

"Схемы" нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на $25 миллионов

Эксзаместителю руководителя ОП избрали меру пресечения – 10 млн залога

Стефанчук отреагировал на размышления Путина, кто в Украине легитимный лидер

Все новости...
Верховная Рада
Штрафы для уклонистов: Зеленский подписал закон
Ответственный за свободу слова в Раде Юрчишин: Угрозы в сторону УП – это криминал
Рада окончательно приняла новые штрафы за нарушение учета и мобилизации
Последние новости
06:55
Папа Франциск извинился за оскорбление геев
06:15
Летом россияне хотят вывезти с оккупированных территорий в РФ десятки тысяч украинских детей – ISW
05:51
ФутболНаставник "Жироны" стал лучшим тренером Ла Лиги
05:19
ISW: Россияне устроили четыре механизированные атаки в Донецкой области, чтобы проверить реакцию
04:24
Киберполиция раскрыла новую мошенническую схему: аферисты обещают выплаты из Польши
03:32
США наложили санкции на трех граждан Китая за киберпреступления против американцев
03:05
В Хорватии обстреляли машину бывшего селекционера донецкого "Шахтера"
02:12
фотоВ США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed
01:41
Кирби: Удар Израиля по Рафаху не приведет к изменению политики США
00:53
фото, відеоФранцузского депутата, поднявшего флаг Палестины, отстранили от работы
Все новости...
Реклама:
Реклама: