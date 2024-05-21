Нардепы "Евросолидарности" заблокировали трибуну: заседание Рады закрыто

Депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, заседание 21 мая объявлено закрытым.

Источник: пресс-служба "ЕС", нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Нардепы от "Евросолидарности" требуют безотлагательно вынести на голосование законопроект о "запрете московской церкви в Украине", создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.

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Также депутаты разместили плакаты возле президиума с надписями: "Московская церковь убивает", "Фортификации - это защита", "Фортификации - это защита Харькова, Сум, Запорожья и каждого воина".

Железняк сообщил, что сначала в заседании парламента был объявлен перерыв, а потом его вообще закрыли.