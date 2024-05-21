Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У ЄС відкинули звинувачення пропаганди РФ щодо "нелегітимності" президента Зеленського

Андрій Синявський, Анастасія ПроцВівторок, 21 травня 2024, 15:21
У ЄС відкинули звинувачення пропаганди РФ щодо нелегітимності президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна не може провести вільні вибори через війну Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Стано 

Деталі: Стано нагадав, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами.

Реклама:

"Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для (лідера РФ Владіміра) Путіна", – зазначив Стано.

Він наголосив, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через російську агресію з усіма ознаками брутальної та огидної поведінки російської армії та політичного керівництва в Кремлі.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань також вказав, що за Конституцією України чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента, водночас принцип безперервності влади – один із ключових в Конституції України, а в українському суспільстві та серед політичних партій немає сумнівів, хто є легітимним президентом.

ВІДЕО ДНЯ

"В нас (у ЄС) також немає сумнівів, що президент України – це Володимир Зеленський", – резюмував Стано.

Раніше американські спецслужби зауважили, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Раніше ЗМІ вже писали, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію з дискредитації Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.

Теми: ЗеленськийЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

Дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних: в МОУ повідомили, скільки з них – броньовані

Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник

"Укренерго" знову не прогнозує відключення електроенергії

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: На Харківщині наші сили нищать ворога, результати відчутні
Зеленський домовився з президентом Азербайджану про "майбутні спільні заходи"
Зеленський та очільниця МЗС Німеччини поговорили про ситуацію на фронті й ППО
Останні новини
08:17
футбол"Олімпіакос" виграв перший єврокубок в історії грецького футболу
08:07
Стефанішина: У рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України
07:57
Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"
07:42
На Дніпропетровщині уламки "Шахедів" пошкодили будинок і ЛЕП
07:31
Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
07:26
Сили оборони знешкодили ще 1 160 окупантів і 10 танків
06:52
ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль буферну зону на кордоні Сектора Гази і Єгипту
06:30
Росія маніпулює темою обміну військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
05:40
відеоУ Москві – масштабна пожежа, до гасіння залучили авіацію
05:15
оновлено від 00:42Повітряні сили: Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети
Усі новини...
Реклама:
Реклама: