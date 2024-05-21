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В ЕС отвергли обвинения пропаганды РФ о "нелегитимности" президента Зеленского

Андрей Синявский, Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 15:21
В ЕС отвергли обвинения пропаганды РФ о нелегитимности президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина не может провести свободные выборы из-за войны России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Стано 

Детали: Стано напомнил, что Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами.

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"Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью для (лидера РФ Владимира) Путина", – отметил Стано.

Он подчеркнул, что в Украине нет условий для проведения свободных и честных выборов из-за российской агрессии со всеми признаками грубого и отвратительного поведения российской армии и политического руководства в Кремле.

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам также указал, что по Конституции Украины действующий президент исполняет полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, в то же время принцип непрерывности власти – один из ключевых в Конституции Украины, а в украинском обществе и среди политических партий нет сомнений, кто является легитимным президентом.

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"У нас (в ЕС) также нет сомнений, что президент Украины – это Владимир Зеленский", – резюмировал Стано.

Ранее американские спецслужбы отметили, что в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.

СМИ уже писали, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации Зеленского, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссия
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