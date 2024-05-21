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Зеленський пояснив, як Росію почнуть залучати до переговорів

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 21 травня 2024, 16:51
Зеленський пояснив, як Росію почнуть залучати до переговорів
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не хоче запрошувати Росію на Саміт миру у Швейцарії, щоби вона не могла зірвати процес, і залучать через посередників вже на наступному етапі.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в інтерв’ю Reuters, повну версію якого опублікував Офіс президента 

Деталі: Зеленський знову пояснив, що Україна виступила проти запрошення Росії на перший мирний саміт у Швейцарії, тому що "вони (російська сторона - ред.) все блокують, все зірвуть, не заспокояться, поки не покажуть той чи інший план закінчення війни, який буде ультиматумом – як ми це багато разів бачили".

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"Цю ініціативу їм не можна давати в руки… Порядок денний не може бути порядком денним Росії. Це війна проти нас, і тому у цьому є справедливість", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що участь багатьох країн світу у саміті є сигналом про те, що вони визнають той "фундамент", який базово пропонує Україна, навіть якщо будуть мати свої уточнення чи пропозиції. 

За його словами, задумом є виробити спільну позицію країн щодо ключових трьох питань, які виносять на обговорення, а після того поінформувати про це Росію. 

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"Ці три пункти, якщо всі країни підтримають, як я і сказав далі – розроблять технічний покроковий план і потім вже презентують, передадуть це, на різних майданчиках різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії… А тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу", – пояснив Зеленський.   

В інтерв'ю він також підтвердив, що Україна веде переговори з партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Теми: ЗеленськийРосіяпереговоривійна
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