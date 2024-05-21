Зеленский объяснил, как Россию начнут привлекать к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не хочет приглашать Россию на саммит мира в Швейцарии, чтобы она не могла сорвать процесс, и ее привлекут через посредников уже на следующем этапе.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в интервью Reuters, полную версию которого опубликовал Офис президента.

Детали: Зеленский снова объяснил, что Украина выступила против приглашения России на первый мирный саммит в Швейцарии, потому что "они (российская сторона - ред.) все блокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом – как мы это много раз видели".

Реклама:

"Эту инициативу нельзя давать им в руки... Повестка дня не может быть повесткой дня России. Это война против нас, и поэтому в этом есть справедливость", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что участие многих стран мира в саммите является сигналом о том, что они признают тот "фундамент", который базово предлагает Украина, даже если будут иметь свои уточнения или предложения.

По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после того проинформировать об этом Россию.

ВИДЕО ДНЯ

"Эти три пункта, если все страны поддержат, как я и сказал дальше – разработают технический пошаговый план и потом уже представят, передадут это, на разных площадках разных стран будут общаться с представителями России... А тогда уже России придется отвечать большинству мира", – пояснил Зеленский.

В интервью он также подтвердил, что Украина ведет переговоры с партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.