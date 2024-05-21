Корабель – 5 днів, танк – 3: Кабмін затвердив додаткові відпустки за знищену ворожу техніку

Кабінет міністрів затвердив порядок, що передбачає надання українським оборонцям додаткових днів відпустки тривалістю від 1 до 5 днів за знищену ворожу техніку.

Джерело: постанова Кабінету міністрів, підтримана 21 травня, яка є в наявності в Української правди

Деталі: Порядок передбачає, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

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військовий корабель — 5 календарних днів;

військовий літак — 5 днів;

зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;

самохідна артилерійська установка a6o реактивна система залпового вогню — 3 дні;

військовий вертоліт — 4 дні;

танк — 3 дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – 3 дні;

інші бронеавтомобілі a6o вантажні автомобілі – 2 дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 4 дні;

засіб контрбатарейної боротьби – 2 дні;

засіб радіоелектронної боротьби – 2 дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – 1 день;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – 2 дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) – 3 дні;

крилата aбo балістична ракета – 3 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження – 4 дні;

засоби радіоелектронної розвідки – 2 дні.

Також за рішенням командира відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні aбo знищенні ворожої техніки.

Загальна тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

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