Корабель – 5 днів, танк – 3: Кабмін затвердив додаткові відпустки за знищену ворожу техніку
Вівторок, 21 травня 2024, 17:22
Кабінет міністрів затвердив порядок, що передбачає надання українським оборонцям додаткових днів відпустки тривалістю від 1 до 5 днів за знищену ворожу техніку.
Джерело: постанова Кабінету міністрів, підтримана 21 травня, яка є в наявності в Української правди
Деталі: Порядок передбачає, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:
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- військовий корабель — 5 календарних днів;
- військовий літак — 5 днів;
- зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;
- самохідна артилерійська установка a6o реактивна система залпового вогню — 3 дні;
- військовий вертоліт — 4 дні;
- танк — 3 дні;
- бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – 3 дні;
- інші бронеавтомобілі a6o вантажні автомобілі – 2 дні;
- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 4 дні;
- засіб контрбатарейної боротьби – 2 дні;
- засіб радіоелектронної боротьби – 2 дні;
- легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – 1 день;
- середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – 2 дні;
- важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) – 3 дні;
- крилата aбo балістична ракета – 3 дні;
- комплекс дальнього візуального спостереження – 4 дні;
- засоби радіоелектронної розвідки – 2 дні.
Також за рішенням командира відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні aбo знищенні ворожої техніки.
Загальна тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 12 квітня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.