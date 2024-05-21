Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Корабель – 5 днів, танк – 3: Кабмін затвердив додаткові відпустки за знищену ворожу техніку

Олександр Шумілін, "Економічна правда"Вівторок, 21 травня 2024, 17:22
Корабель – 5 днів, танк – 3: Кабмін затвердив додаткові відпустки за знищену ворожу техніку
Фото: Армія Inform

Кабінет міністрів затвердив порядок, що передбачає надання українським оборонцям додаткових днів відпустки тривалістю від 1 до 5 днів за знищену ворожу техніку.

Джерело: постанова Кабінету міністрів, підтримана 21 травня, яка є в наявності в Української правди

Деталі: Порядок передбачає, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

Реклама:
  • військовий корабель — 5 календарних днів;
  • військовий літак — 5 днів;
  • зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;
  • самохідна артилерійська установка a6o реактивна система залпового вогню — 3 дні;
  • військовий вертоліт — 4 дні;
  • танк — 3 дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – 3 дні;
  • інші бронеавтомобілі a6o вантажні автомобілі – 2 дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 4 дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби – 2 дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби – 2 дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) – 1 день;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) – 2 дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування  від  300  до  1500  кілометрів,  злітна  вага  більше 500 кілограмів) – 3 дні;
  • крилата aбo балістична ракета – 3 дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження – 4 дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки – 2 дні.

Також за рішенням командира відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні aбo знищенні ворожої техніки.

Загальна тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 квітня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.

Теми: зброяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

Дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних: в МОУ повідомили, скільки з них – броньовані

Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник

"Укренерго" знову не прогнозує відключення електроенергії

Усі новини...
зброя
Наприкінці червня Україна отримає від Іспанії другу партію танків Leopard
Яка модель розвитку військово-промислового комплексу корисна для України?
Нуланд вважає, що США мають допомагати Україні бити по військових цілях у РФ
Останні новини
10:07
відео"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму
10:04
Через нічну атаку в одному з міст Хмельниччини частково відключене електропостачання
09:57
Німеччина продовжила перевірки на кордонах: в уряді кажуть про їхню ефективність
09:46
Вчені помилялися? Як насправді наш язик відчуває смак їжі
09:35
Бензинові авто в Україні залишаються найбільш популярними серед імпортованих легковиків
09:34
футбол"Баварія" представила нового головного тренера
09:31
В США відкрили збройовий завод, який вироблятиме артснаряди для України
09:20
Збройні сили Німеччини отримають 8 систем Patriot
09:13
Дрони ГУР уразили 2 російські катери в тимчасово окупованому Криму – джерело
08:59
WSJ: Трамп думає надати Маску роль радника в разі обрання президентом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: