Корабль - 5 дней, танк - 3: Кабмин утвердил дополнительные отпуска за уничтоженную вражескую технику

Кабинет министров утвердил порядок, предусматривающий предоставление украинским защитникам дополнительных дней отпуска продолжительностью от 1 до 5 дней за уничтоженную вражескую технику.

Источник: постановление Кабинета министров, поддержанное 21 мая, которое есть в наличии у Украинской правды

Детали: Порядок предусматривает, что за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:

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военный корабль - 5 календарных дней;

военный самолет - 5 дней;

зенитно-ракетный комплекс - 4 дня;

самоходная артиллерийская установка a6o реактивная система залпового огня - 3 дня;

военный вертолет - 4 дня;

танк - 3 дня;

боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система - 3 дня;

другие бронеавтомобили a6o грузовые автомобили - 2 дней;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны - 4 дня;

средство контрбатарейной борьбы - 2 дня;

средство радиоэлектронной борьбы - 2 дня;

легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) - 1 день;

средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) - 2 дня;

тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) - 3 дня;

крылатая a6o баллистическая ракета - 3 дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения - 4 дня;

средства радиоэлектронной разведки - 2 дня.

Также по решению командира отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Общая продолжительность такого отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.

Предыстория:

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12 апреля Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.