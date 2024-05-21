Корабль - 5 дней, танк - 3: Кабмин утвердил дополнительные отпуска за уничтоженную вражескую технику
Кабинет министров утвердил порядок, предусматривающий предоставление украинским защитникам дополнительных дней отпуска продолжительностью от 1 до 5 дней за уничтоженную вражескую технику.
Источник: постановление Кабинета министров, поддержанное 21 мая, которое есть в наличии у Украинской правды
Детали: Порядок предусматривает, что за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:
- военный корабль - 5 календарных дней;
- военный самолет - 5 дней;
- зенитно-ракетный комплекс - 4 дня;
- самоходная артиллерийская установка a6o реактивная система залпового огня - 3 дня;
- военный вертолет - 4 дня;
- танк - 3 дня;
- боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система - 3 дня;
- другие бронеавтомобили a6o грузовые автомобили - 2 дней;
- радиолокационные системы средств противовоздушной обороны - 4 дня;
- средство контрбатарейной борьбы - 2 дня;
- средство радиоэлектронной борьбы - 2 дня;
- легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) - 1 день;
- средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) - 2 дня;
- тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) - 3 дня;
- крылатая a6o баллистическая ракета - 3 дня;
- комплекс дальнего визуального наблюдения - 4 дня;
- средства радиоэлектронной разведки - 2 дня.
Также по решению командира отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.
Общая продолжительность такого отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.
Предыстория:
12 апреля Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.