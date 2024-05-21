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Сили оборони уразили в Севастополі ракетний корабель РФ "Циклон" – Генштаб

Валентина РоманенкоВівторок, 21 травня 2024, 17:25
Сили оборони уразили в Севастополі ракетний корабель РФ Циклон – Генштаб
Малий ракетний корабель проєкту 22800 "Циклон". фото з сайту Defence Express

Генеральний штаб підтверджує ураження російського ракетного корабля "Циклон" в тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 19 травня 2024 року.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ від 16.47 21 травня

Дослівно: "За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800".

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Що передувало: В мережі з'явилася офіційно не підтверджена інформація про ураження носія "Калібрів" російського корабля "Циклон".

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження Силами оборони в тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Циклон" це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети "Калібр" з близької відстані.

Довідково: За даними з російських відкритих джерел, "Циклон" - ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Корабель передано ВМФ Росії в липні 2023 року.

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Технічні характеристики: водотоннажність - 800 тонн, довжина - 65 м, ширина - 10 м, осадка - 4 м. Швидкість максимальна - 30 вузлів. Дальність ходу - 2500 миль (за швидкості ходу 12 вузлів). Автономність - 15 діб.

На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".

Теми: ЧФ РосіїСевастопольвійна
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