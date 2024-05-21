Силы обороны поразили в Севастополе ракетный корабль РФ "Циклон" - Генштаб

Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

Источник: сводка Генштаба ВСУ от 16.47 21 мая

Дословно: "По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800".

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Что предшествовало: В сети появилась официально не подтвержденная информация о поражении носителя "Калибров" - российского корабля "Циклон".

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это будет означать, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.

Справка: По данным из российских открытых источников, "Циклон" — ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 год.

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Технические характеристики: водоизмещение – 800 тонн, длина – 65 м, ширина – 10 м, осадка – 4 м. Скорость максимальная – 30 узлов. Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов).

Автономность - 15 суток.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".