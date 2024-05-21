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Мінус пів дивізіону російських "Буків": ССО уразили новітнім дроном черговий ЗРК

Валентина РоманенкоВівторок, 21 травня 2024, 17:52
Мінус пів дивізіону російських Буків: ССО уразили новітнім дроном черговий ЗРК
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Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили четвертий зенітно-ракетний комплекс "Бук" росіян за три останні тижні.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями".

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Деталі: Стосовно останньої впольованої ворожої цілі спецпризначенці зазначають, що оператори виявили місце розташування "Бук" під час розвідувальних дій.

По ворожій цілі було оперативно завдано вогневе ураження ударним дроном. В ССО зазначаюьть, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій.

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"Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – резюмують спецпризначенці.   

Теми: ССО
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