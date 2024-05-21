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Минус пол дивизиона российских "Буков": ССО поразили новейшим дроном очередной ЗРК

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 17:52
Минус пол дивизиона российских Буков: ССО поразили новейшим дроном очередной ЗРК
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Силы специальных операций ВСУ поразили четвертый зенитно-ракетный комплекс "Бук" россиян за три последние недели.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов „Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях".

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Детали: Относительно последней пораженной вражеской цели спецназовцы отмечают, что операторы обнаружили местоположение "Бук" во время разведывательных действий.

По вражеской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. В ССО отмечают, что это - одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций.

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"Результат точной работы ССО - горящие остатки российского железа", - резюмируют спецназовцы.  

Темы: ССО
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