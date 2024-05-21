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З’явився супутниковий знімок наслідків удару по Луганську 20 травня

Анастасія ПроцВівторок, 21 травня 2024, 19:09
З’явився супутниковий знімок наслідків удару по Луганську 20 травня
Ілюстративне фото: Depositphotos

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутниковий знімок, на якому видно наслідки ракетного удару по колишній Луганській академії внутрішніх справ 20 травня.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

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Деталі: Повідомляється, що на фото за 20 травня видно сліди пожежі й густий дим на місці удару.

Видання зазначає, що окупаційна влада повідомила  про 5 постраждалих і показала відео з уламками ракет SCALP-EG французького виробництва. 

Також з посиланням на російські телеграм-канали, журналісти зазначили, що, попередньо, в будівлі був командний пункт угруповання російських військ "Південь", а у момент атаки там відбувалася нарада командування.

Теми: Луганськ
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