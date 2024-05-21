З’явився супутниковий знімок наслідків удару по Луганську 20 травня

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутниковий знімок, на якому видно наслідки ракетного удару по колишній Луганській академії внутрішніх справ 20 травня.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

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Деталі: Повідомляється, що на фото за 20 травня видно сліди пожежі й густий дим на місці удару.

Видання зазначає, що окупаційна влада повідомила про 5 постраждалих і показала відео з уламками ракет SCALP-EG французького виробництва.

Також з посиланням на російські телеграм-канали, журналісти зазначили, що, попередньо, в будівлі був командний пункт угруповання російських військ "Південь", а у момент атаки там відбувалася нарада командування.