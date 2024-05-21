Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Появился спутниковый снимок последствий удара по Луганску 20 мая

Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 19:09
Появился спутниковый снимок последствий удара по Луганску 20 мая
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок, на котором видны последствия ракетного удара по бывшей Луганской академии внутренних дел 20 мая.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Реклама:

Детали: Сообщается, что на фото за 20 мая видны следы пожара и густой дым на месте удара.

Издание отмечает, что оккупационные власти сообщили о 5 пострадавших и показали видео с обломками ракет SCALP-EG французского производства.

Также со ссылкой на российские телеграм-каналы, журналисты отметили, что, предварительно, в здании был командный пункт группировки российских войск "Юг", а в момент атаки там проходило совещание командования.

Темы: Луганск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить "стратегическую стабильность" - WP

Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда"

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

"Укрэнерго" снова не прогнозирует отключение электроэнергии

Все новости...
Луганск
В Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов
Ранее судимого оккупанта подозревают в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Луганске
Появились снимки последствий удара по нефтебазе в Луганске
Последние новости
11:07
фотоОдинокий пес продолжает охранять руины дома после обстрела РФ
11:02
Все только начинается: в OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику
10:50
У и.о. главы Конституционного суда Головатого закончились полномочия
10:41
Шольц поддерживает разрешение Украине бить западным оружием по территории России − СМИ
10:22
OpenAI будет использовать для обучения ChatGPT контент The Atlantic и Vox Media
10:07
видео"Тунец по-крымски": ГУР подтвердило уничтожение двух вражеских катеров в Крыму
10:04
Из-за ночной атаки в одном из городов Хмельнитчины частично отключено электроснабжение
09:57
Германия продолжила проверки на границах: в правительстве говорят об их эффективности
09:46
Ученые ошибались? Как на самом деле наш язык чувствует вкус пищи
09:35
Бензиновые авто в Украине остаются наиболее популярными среди импортируемых легковушек
Все новости...
Реклама:
Реклама: