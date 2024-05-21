Появился спутниковый снимок последствий удара по Луганску 20 мая
Вторник, 21 мая 2024, 19:09
Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок, на котором видны последствия ракетного удара по бывшей Луганской академии внутренних дел 20 мая.
Источник: российская служба "Радио Свобода"
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Детали: Сообщается, что на фото за 20 мая видны следы пожара и густой дым на месте удара.
Издание отмечает, что оккупационные власти сообщили о 5 пострадавших и показали видео с обломками ракет SCALP-EG французского производства.
Также со ссылкой на российские телеграм-каналы, журналисты отметили, что, предварительно, в здании был командный пункт группировки российских войск "Юг", а в момент атаки там проходило совещание командования.