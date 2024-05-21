Появился спутниковый снимок последствий удара по Луганску 20 мая

Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок, на котором видны последствия ракетного удара по бывшей Луганской академии внутренних дел 20 мая.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

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Детали: Сообщается, что на фото за 20 мая видны следы пожара и густой дым на месте удара.

Издание отмечает, что оккупационные власти сообщили о 5 пострадавших и показали видео с обломками ракет SCALP-EG французского производства.

Также со ссылкой на российские телеграм-каналы, журналисты отметили, что, предварительно, в здании был командный пункт группировки российских войск "Юг", а в момент атаки там проходило совещание командования.