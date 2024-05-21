Глава МЗС Німеччини відвідала зруйновану російськими ракетами ТЕС

Міністерці закордонних справ Німеччини Анналені Бербок 21 травня показали одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що РФ ударила по станції, коли в України бракувало ракет протиповітряної оборони, тому з 11 цілей вдалося збити лише шість.

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"Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання протягом робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими – це те, що ми маємо робити", – сказав він журналістам.

Бербок зазначила, що "російський терор цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру".

"Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці", – наголосила вона.

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Міністерка пригадала, як під час візиту до Харкова в 15-градусний мороз бачила, що "люди замерзали до смерті через припинення теплопостачання". "Можна тільки уявити, що буде, якщо не вдасться запустити ці ТЕС до зими, що це означатиме для споживачів електроенергії та тепла", – зазначила Бербок.

У вівторок Бербок всьоме від початку повномасштабного вторгнення Росії завітала до України. З нагоди візиту голова МЗС Німеччини закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Бербок також висловилась про легітимність президента Володимира Зеленського.