Глава МИД Германии посетила разрушенную российскими ракетами ТЭС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая посетила одну из крупнейших ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что РФ ударила по станции, когда в Украине не хватало ракет противовоздушной обороны, поэтому из 11 целей удалось сбить только шесть.

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"Мы потеряли более 8 гигаватт в системе... У нас есть ограничения в часы пикового потребления в течение рабочих дней. Мы можем балансировать систему, однако это очень сложно... Мы готовимся к следующей зиме – это то, что мы должны делать", – сказал он журналистам.

Бербок отметила, что "российский террор целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру".

"Мы видим, что даже в теплые весенние дни потребление электроэнергии приходится сокращать, потому что все ТЭС были повреждены прицельными атаками в последние месяцы", – подчеркнула она.

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Министр вспомнила, как во время визита в Харьков в 15-градусный мороз видела, что "люди замерзали до смерти из-за прекращения теплоснабжения". "Можно только представить, что будет, если не удастся запустить эти ТЭС до зимы, что это будет означать для потребителей электроэнергии и тепла", – отметила Бербок.

Во вторник Бербок в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения России посетила Украину. По случаю визита глава МИД Германии призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Бербок также высказалась о легитимности президента Владимира Зеленского.