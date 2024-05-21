Міноборони: у всіх ТЦК та СП у тестовому режимі запрацювала електронна черга 

Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запрацювала у тестовому режимі.

Джерело: Міністерство оборони України

Пряма мова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко: "Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час".

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фото: Міністерство оборони України

Деталі: Повідомляється, що для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням: https://q.mod.gov.ua/registration-place