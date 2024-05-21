Минобороны: во всех ТЦК и СП в тестовом режиме заработала электронная очередь

Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь заработала в тестовом режиме.

Источник: Министерство обороны Украины

Прямая речь заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко: "Мы услышали обращения наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Поэтому мы достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своего законного долга, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время".

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ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Детали: Сообщается, что для записи в еЧергу нужно выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, ввести персональные данные для записи, подтвердить номер телефона и получить сообщение с датой и временем записи.

Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке: https://q.mod.gov.ua/registration-place