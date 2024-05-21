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Зеленський домовився з президентом Азербайджану про "майбутні спільні заходи"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 20:09
Зеленський домовився з президентом Азербайджану про майбутні спільні заходи
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський 21 травня обговорив питання безпеки та співпраці з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у X (Twitter)

Деталі: Під час розмови Зеленський та Алієв, як зазначається, "обговорили питання регіональної безпеки та двосторонньої співпраці".

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"У нас є перспективні проекти в енергетиці, торгівлі та інших сферах. Доручили командам активізувати роботу з їхньої реалізації та скоординували майбутні спільні заходи", – додав голова держави без подробиць.

Азербайджанська сторона про дзвінок Зеленського та Алієва наразі не повідомляла.

Нагадаємо, в лютому президенти України та Азербайджану провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції, причому спілкувались англійською, а не російською мовою.

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Баку з початку повномасштабного вторгнення надав Україні гуманітарну підтримку, але відмовлявся надсилати зброю. Азербайджанські посадовці підтримують територіальну цілісність України, та не відмовляються від контактів із російськими візаві.

Ще у квітні 2022 року Зеленський казав, що ставиться з розумінням до позиції Азербайджану стосовно війни в Україні.

Теми: ЗеленськийАзербайджан
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