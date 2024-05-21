Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский договорился с президентом Азербайджана о "будущих совместных мероприятиях"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 20:09
Зеленский договорился с президентом Азербайджана о будущих совместных мероприятиях
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский 21 мая обсудил вопросы безопасности и сотрудничества с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в X (Twitter)

Детали: Во время разговора Зеленский и Алиев, как отмечается, "обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества".

Реклама:

"У нас есть перспективные проекты в энергетике, торговле и других сферах. Поручили командам активизировать работу по их реализации и скоординировали будущие совместные мероприятия", – добавил глава государства без подробностей.

Азербайджанская сторона о звонке Зеленского и Алиева пока не сообщала.

Напомним, в феврале президенты Украины и Азербайджана провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, причем общались на английском, а не на русском языке.

ВИДЕО ДНЯ

Баку с начала полномасштабного вторжения предоставил Украине гуманитарную поддержку, но отказывался отправлять оружие. Азербайджанские чиновники поддерживают территориальную целостность Украины, но не отказываются от контактов с российскими визави.

Еще в апреле 2022 года Зеленский говорил, что относится с пониманием к позиции Азербайджана относительно войны в Украине.

Темы: ЗеленскийАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Харьковском направлении погибла "госпитальерка" 25-летняя Ирина Цыбух

США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить "стратегическую стабильность" - WP

Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда"

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На Харьковщине наши силы уничтожают врага, результаты ощутимы
Зеленский и глава МИД Германии поговорили о ситуации на фронте и ПВО
Глава МИД Германии высказалась о легитимности Зеленского
Последние новости
11:48
На Харьковском направлении погибла "госпитальерка" 25-летняя Ирина Цыбух
11:40
Электронное бронирование запустят на портале "Дия" − замминистра
11:27
ЕЦБ впервые оштрафует банки за неспособность справиться с последствиями изменения климата - Bloomberg
11:13
Украина получит два самолета РЛС в рамках пакета помощи от Швеции
11:07
фотоОдинокий пес продолжает охранять руины дома после обстрела РФ
11:02
Все только начинается: в OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику
10:50
У и.о. главы Конституционного суда Головатого закончились полномочия
10:41
Шольц поддерживает разрешение Украине бить западным оружием по территории России − СМИ
10:22
OpenAI будет использовать для обучения ChatGPT контент The Atlantic и Vox Media
10:07
видео"Тунец по-крымски": ГУР подтвердило уничтожение двух вражеских катеров в Крыму
Все новости...
Реклама:
Реклама: