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Зеленський: На Харківщині наші сили нищать ворога, результати відчутні

Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 20:33
Зеленський: На Харківщині наші сили нищать ворога, результати відчутні
Володимир Зеленський. фото - оп

Президент Володимир Зеленський повідомив увечері 21 травня, що Краматорський, Курахівський, Покровський напрямки залишаються надзвичайно складними, там найбільше боїв. На Харківщині українські сили знищують окупанта, результати відчутні.

Джерело: звернення Зеленського 21 травня

Деталі: Глава держави повідомив, що заслухав детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Рустема Умєрова, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Пряма мова: "Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні".

Деталі: Також президенту доповіли щодо чергового засідання формату "Рамштайн". Там партнерів проінформували про потреби України: ППО, броньована техніка, снаряди.

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Пряма мова: "Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку".

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійнабойові дії
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