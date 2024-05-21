Зеленський: На Харківщині наші сили нищать ворога, результати відчутні

Президент Володимир Зеленський повідомив увечері 21 травня, що Краматорський, Курахівський, Покровський напрямки залишаються надзвичайно складними, там найбільше боїв. На Харківщині українські сили знищують окупанта, результати відчутні.

Джерело: звернення Зеленського 21 травня

Деталі: Глава держави повідомив, що заслухав детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Рустема Умєрова, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Пряма мова: "Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні".

Деталі: Також президенту доповіли щодо чергового засідання формату "Рамштайн". Там партнерів проінформували про потреби України: ППО, броньована техніка, снаряди.

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Пряма мова: "Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку".