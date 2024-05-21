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Зеленский: На Харьковщине наши силы уничтожают врага, результаты ощутимы

Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 20:33
Зеленский: На Харьковщине наши силы уничтожают врага, результаты ощутимы
Владимир Зеленский. фото - оп

Президент Владимир Зеленский сообщил вечером 21 мая, что Краматорское, Кураховское, Покровское направления остаются чрезвычайно сложными, там больше всего боев. В Харьковской области украинские силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы.

Источник: обращение Зеленского 21 мая

Детали: Глава государства сообщил, что заслушал подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны – от министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Прямая речь: "Покровское направление и другие донецкие направления – Краматорское, Кураховское – сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина – наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы".

Детали: Также президенту доложили по поводу очередного заседания формата "Рамштайн". Там партнеры проинформировали о потребностях Украины: ПВО, бронированная техника, снаряды.

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Прямая речь: "Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют звучащие обещания. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов – теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, на этих неделях, а не где-то летом".

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойнабоевые действия
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