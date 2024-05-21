Генштаб назвав, на яких напрямках відбулось найбільше боїв за день

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що цієї доби, 21 травня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 20:00

Дослівно: "На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

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Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 "Град".

На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку точаться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

На цей час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема знищено ЗРК "Куб" та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян".

Деталі: Також шосту за день атаку відбили українські війська в напрямку села Старомайорське на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські війська завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника.