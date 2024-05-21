Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Генштаб назвав, на яких напрямках відбулось найбільше боїв за день

Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 21:31
Генштаб назвав, на яких напрямках відбулось найбільше боїв за день
Фото - 580 мпбр ім і. виговського

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що цієї доби, 21 травня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 20:00

Дослівно: "На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

Реклама:

Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 "Град".

На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку точаться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

На цей час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема знищено ЗРК "Куб" та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян".

Деталі: Також шосту за день атаку відбили українські війська в напрямку села Старомайорське на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські війська завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника.

Теми: Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT

На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух

відео"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму

США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: росіяни 23 рази намагався прорвати оборону на Покровському напрямку
Генштаб: За добу кількість боєзіткнень на Харківському напрямку знизилась вдвічі
Генштаб: На Харківському напрямку було 4 зіткнення, на Покровському – 32
Останні новини
12:37
Інтерв'юТенісистка Стародубцева: Мої родичі перебувають на окупованій території, провисаю ментально
12:34
У ПриватБанку розповіли про рекордний прибуток
12:29
відеоВовчанськ у вогні: поліцейська бригада "Лють" показала бої за місто на Харківщині
12:28
Через російський обстріл загинув чоловік на Херсонщині
12:11
Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT
12:03
Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android
11:48
На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух
11:40
Електронне бронювання запустять на порталі "Дія" − заступник міністра
11:27
ЄЦБ вперше оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату – Bloomberg
11:13
Україна отримає два літаки РЛС у межах пакету допомоги від Швеції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: