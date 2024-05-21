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Генштаб: Больше всего боев произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях

Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 21:31
Генштаб: Больше всего боев произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях
Фото - 580 мпбр им. выговского

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в эти сутки, 21 мая, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 20:00

Дословно: "На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанская и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липке и сразу три – на Белый Колодец.

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Общие потери противника в этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, поврежден российский РСЗО БМ-21 "Град".

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонные рубежи. И дальше продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении количество боевых столкновений текущих суток возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населённого пункта Клищиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общей сложности враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

К настоящему времени противник потерял здесь всего 47 российских окупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян".

Детали: Также шестую за день атаку отбили украинские войска в направлении села Старомайорское на Времивском направлении.

На Приднепровском направлении русские войска нанесли авиударов в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.

С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили в общей сложности 16 районов сосредоточения личного состава российских окупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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