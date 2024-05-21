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Україна почала говорити про безпекову угоду з найновішим членом НАТО

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 22:08
Україна почала говорити про безпекову угоду з найновішим членом НАТО
фото - оп

Представники України та Швеції, яка у квітні цього року стала 32-им повноправним членом НАТО, 21 травня розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу президента

Деталі: З українського боку раунд переговорів провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

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Сторони, як зазначається, обговорили положення проєкту угоди й узгодили подальші кроки для якнайшвидшої фіналізації та підписання документа.

Про наміри почати переговори щодо безпекової угоди Київ і Стокгольм говорили ще в минулому році, а в березні висловили готовність "якнайшвидше" їх розпочати.

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

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На початку травня президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

Теми: ШвеціяНАТО
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