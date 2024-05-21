Украина начала говорить о соглашении по безопасности с новейшим членом НАТО

Представители Украины и Швеции, которая в апреле этого года стала 32-м полноправным членом НАТО, 21 мая начали переговоры по двустороннему соглашению по безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса президента

Детали: С украинской стороны раунд переговоров провел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

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Стороны, как отмечается, обсудили положения проекта соглашения и согласовали дальнейшие шаги для скорейшей финализации и подписания документа.

О намерениях начать переговоры по соглашению по безопасности Киев и Стокгольм говорили еще в прошлом году, а в марте выразили готовность "как можно быстрее" их начать.

Напомним, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

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В начале мая президент Владимир Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в частности Соединенными Штатами.