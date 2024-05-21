Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина начала говорить о соглашении по безопасности с новейшим членом НАТО

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 22:08
Украина начала говорить о соглашении по безопасности с новейшим членом НАТО
фото - оп

Представители Украины и Швеции, которая в апреле этого года стала 32-м полноправным членом НАТО, 21 мая начали переговоры по двустороннему соглашению по безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса президента

Детали: С украинской стороны раунд переговоров провел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Реклама:

Стороны, как отмечается, обсудили положения проекта соглашения и согласовали дальнейшие шаги для скорейшей финализации и подписания документа.

О намерениях начать переговоры по соглашению по безопасности Киев и Стокгольм говорили еще в прошлом году, а в марте выразили готовность "как можно быстрее" их начать.

Напомним, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

ВИДЕО ДНЯ

В начале мая президент Владимир Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в частности Соединенными Штатами.

Темы: ШвецияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT

На Харьковском направлении погибла "госпитальер" 25-летняя Ирина Цыбух

видео"Тунец по-крымски": ГУР подтвердил уничтожение двух вражеских катеров в Крыму

США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить "стратегическую стабильность" - WP

Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда"

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Все новости...
Швеция
Какая модель развития военно-промышленного комплекса полезна для Украины?
Украина уже получила от Швеции 45 миллионов евро прямой бюджетной поддержки
Швеция готовит изменения для украинцев, которые живут в стране: чего ждать
Последние новости
13:09
Дети видели бои: в Помпеях нашли детские рисунки о гладиаторах и охоте
13:07
КолонкаМартына Богуславец: Харьковская ОВА "закрывала глаза" на отсутствие налогов в договорах по фортификациям
13:05
Офис генпрокурора: Уже 775 осужденных примкнули к рядам ВСУ
12:57
Цены на алюминий снижаются с достигнутого накануне двухлетнего максимума
12:37
интервьюТеннисистка Стародубцева: Мои родственники находятся на оккупированной территории, провисаю ментально
12:34
В ПриватБанке рассказали о рекордной прибыли
12:29
видеоВолчанск в огне: полицейская бригада "Лють" показала бои за город на Харьковщине
12:28
Из-за российского обстрела погиб мужчина на Херсонщине
12:11
Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT
12:03
Apple работает над переносом своего приложения TV+ на телефоны Android
Все новости...
Реклама:
Реклама: