Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 22:26
Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку
скриншот з відео дпсу

Українські прикордонники скиданням боєприпасів із FPV-дрона знищили два російських човни на південному напрямку.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Пілоти "бойових пташок" Держприкордонслужби продовжують все частіше завдавати втрат окупантам.

Реклама:

Влучним скиданням боєприпасів із застосуванням FPV-дрона захисники вдарили по двох маломірних плавзасобах противника".

Теми: Прикордонна службавійнавтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації

Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT

На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух

відео"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму

США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

Усі новини...
Прикордонна служба
Наступ ворога на Сумщину не можна виключати – прикордонники
Арештували прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті
Прикордонники не перевіряють військово-облікові документи у далекобійників – ДПСУ
Останні новини
14:15
Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну вже наступного тижня - ЗМІ
14:12
Імпорт електрики для бізнесу: уряд змінив умови невідключення
13:56
фото Заплатили $16 тисяч за два надувних кола: біля Тиси спіймали 4 утікачів
13:49
11-річна дівчина у США отримала диплом у коледжі і побила рекорд старшого брата
13:49
Внаслідок атак по Криму пошкоджено або знищено 4 катери, 2 пороми і лоцманський катер – ASTRA
13:36
Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації
13:30
У Німеччині закликали почати переговори про вступ України до ЄС
13:20
В Україні запрацювала програма компенсації фермерам за розмінування земель
13:10
ДБР хоче довести до автоматизму повернення бійців на позиції, які залишили частини
13:09
ФОТОДіти бачили бої: у Помпеях знайшли дитячі малюнки про гладіаторів і полювання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: