Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку
Вівторок, 21 травня 2024, 22:26
Українські прикордонники скиданням боєприпасів із FPV-дрона знищили два російських човни на південному напрямку.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Пілоти "бойових пташок" Держприкордонслужби продовжують все частіше завдавати втрат окупантам.
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Влучним скиданням боєприпасів із застосуванням FPV-дрона захисники вдарили по двох маломірних плавзасобах противника".
Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 21, 2024
Відео - ДПСУ pic.twitter.com/OgIs08q8gl