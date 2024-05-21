Пограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении
Вторник, 21 мая 2024, 22:26
Украинские пограничники сбросом боеприпасов с FPV-дрона уничтожили две российские лодки на южном направлении.
Источник: ГПСУ
Дословно: "Пилоты "боевых птиц" Госпогранслужбы продолжают все чаще наносить потери оккупантам.
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Точным сбросом боеприпасов с применением FPV-дрона защитники ударили по двум маломерным плавсредствам противника".
Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 21, 2024
Відео - ДПСУ pic.twitter.com/OgIs08q8gl