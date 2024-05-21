Пограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении

скриншот из видео гпсу

Украинские пограничники сбросом боеприпасов с FPV-дрона уничтожили две российские лодки на южном направлении.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Пилоты "боевых птиц" Госпогранслужбы продолжают все чаще наносить потери оккупантам.

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Точным сбросом боеприпасов с применением FPV-дрона защитники ударили по двум маломерным плавсредствам противника".