Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Пограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении

Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 22:26
Пограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении
скриншот из видео гпсу

Украинские пограничники сбросом боеприпасов с FPV-дрона уничтожили две российские лодки на южном направлении.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Пилоты "боевых птиц" Госпогранслужбы продолжают все чаще наносить потери оккупантам.

Реклама:

Точным сбросом боеприпасов с применением FPV-дрона защитники ударили по двум маломерным плавсредствам противника".

Темы: Пограничная службавойнапотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден думает снять запрет для Украины бить по территории России оружием США – NYT

На Харьковском направлении погибла "госпитальер" 25-летняя Ирина Цыбух

видео"Тунец по-крымски": ГУР подтвердил уничтожение двух вражеских катеров в Крыму

США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить "стратегическую стабильность" - WP

Воздушные силы ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда"

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Все новости...
Пограничная служба
Наступление врага на Сумщину нельзя исключать – пограничники
Арестовали пограничника, который застрелил нарушителя границы на Закарпатье
Пограничники не проверяют военно-учетные документы у дальнобойщиков – ГПСУ
Последние новости
13:20
В Украине заработала программа компенсации фермерам за разминирование земель
13:10
ГБР хочет довести до автоматизма возвращение бойцов на позиции, которые оставили части
13:09
Дети видели бои: в Помпеях нашли детские рисунки о гладиаторах и охоте
13:07
В ближайшие дни в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы
13:07
КолонкаБогуславец: Харьковская ОВА "закрывала глаза" на неуплату налогов в договорах по фортификациям
13:05
Офис генпрокурора: Уже 775 осужденных примкнули к рядам ВСУ
12:57
Цены на алюминий снижаются с достигнутого накануне двухлетнего максимума
12:52
Телескоп "Хаббл" показал новое фото огней далекой галактики
12:37
интервьюТеннисистка Стародубцева: Мои родственники находятся на оккупированной территории, провисаю ментально
12:34
В ПриватБанке рассказали о рекордной прибыли
Все новости...
Реклама:
Реклама: