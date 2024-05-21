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Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 21 травня 2024, 22:47
Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ
Фото - Getty Images

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

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"Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", – додав він.

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. "Ресурси (з активів Росії. – Ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", – зазначили там.

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги, йдеться в повідомленні Європейської комісії. За її даними, йдеться про 2,5-3 мільярди євро.

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Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.

У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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