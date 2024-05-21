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Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 22:47
Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ
Фото - Getty Images

Европейская комиссия анонсировала первую выплату сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис приветствовал официальное решение Совета Евросоюза, которое разблокирует использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.

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"Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", – добавил он.

Еврокомиссия уточнила, что решение по активам России вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. "Ресурсы (из активов России. – Ред.) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", – отметили там.

В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетней программы предоставления Украине экономической помощи, говорится в сообщении Европейской комиссии. По ее данным, речь идет о 2,5-3 миллиардах евро.

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Оттуда, как уже сообщал Совет ЕС, 90% средств пойдут на Европейский фонд мира для поставки Украине оружия, остальные 10% – в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Читайте также: Формула конфискации: по какому принципу прибыль от активов РФ пойдет на нужды Украины.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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