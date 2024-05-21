Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни запускали ударні БпЛА з кількох напрямків

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 21 травня 2024, 23:09
Росіяни запускали ударні БпЛА з кількох напрямків
Фото - Getty Images

Російська армія пізно ввечері 21 травня запустила на територію України ударні безпілотники з кількох напрямків. Повітряна тривога тривала до ранку. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:04 про загрозу ударних БпЛА повідомили в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Реклама:

О 22:56 військові повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Миколаївській та Херсонській областях.

О 23:00 уточнили, що БпЛА типу "Shahed" рухаються з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

Станом на 23:07 карта повітряних тривог виглядає так:

ВІДЕО ДНЯ
 
мапа - alerts.in.ua

О 23:11 повідомили про БпЛА з Херсонщини в напрямку Дніпропетровської області та що БпЛА рухаються у північно-східному напрямку на Дніпропетровщині.

О 23:25 повідомили про безпілотники на Сумщині.

00.57 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 1.13 окупанти запустили нову групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків).

О 2.26 стало відомо про ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

О 2.58 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:

 
  • Група БпЛА на Миколаївщині у східному напрямку.
  • Група БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район) у північному напрямку.
  • Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

3.56 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • Група БпЛА на Миколаївщині, постійно змінюють курс.
  • Ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини.

О 6.16 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації

Байден думає зняти заборону для України бити по території Росії зброєю США – NYT

На Харківському напрямку загинула "госпітальєрка" 25-річна Ірина Цибух

відео"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму

США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Повітряні сили уночі збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди"

Усі новини...
безпілотники
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, троє жінок поранені - ОВА
Глава МЗС Латвії пробігла півмарафон та зібрала 14 тисяч євро на дрони для ЗСУ
Атака дронів СБУ на Слов'янський НПЗ: росіяни підтвердили пошкодження на заводі
Останні новини
14:15
Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну вже наступного тижня - ЗМІ
14:12
Імпорт електрики для бізнесу: уряд змінив умови невідключення
13:56
фото Заплатили $16 тисяч за два надувних кола: біля Тиси спіймали 4 утікачів
13:49
11-річна дівчина у США отримала диплом у коледжі і побила рекорд старшого брата
13:49
Внаслідок атак по Криму пошкоджено або знищено 4 катери, 2 пороми і лоцманський катер – ASTRA
13:36
Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації
13:30
У Німеччині закликали почати переговори про вступ України до ЄС
13:20
В Україні запрацювала програма компенсації фермерам за розмінування земель
13:10
ДБР хоче довести до автоматизму повернення бійців на позиції, які залишили частини
13:09
ФОТОДіти бачили бої: у Помпеях знайшли дитячі малюнки про гладіаторів і полювання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: