Росіяни запускали ударні БпЛА з кількох напрямків

Російська армія пізно ввечері 21 травня запустила на територію України ударні безпілотники з кількох напрямків. Повітряна тривога тривала до ранку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:04 про загрозу ударних БпЛА повідомили в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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О 22:56 військові повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Миколаївській та Херсонській областях.

О 23:00 уточнили, що БпЛА типу "Shahed" рухаються з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

Станом на 23:07 карта повітряних тривог виглядає так:

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О 23:11 повідомили про БпЛА з Херсонщини в напрямку Дніпропетровської області та що БпЛА рухаються у північно-східному напрямку на Дніпропетровщині.

О 23:25 повідомили про безпілотники на Сумщині.

00.57 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 1.13 окупанти запустили нову групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків).

О 2.26 стало відомо про ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

О 2.58 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:

Група БпЛА на Миколаївщині у східному напрямку.

Група БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район) у північному напрямку.

Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

3.56 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

Група БпЛА на Миколаївщині, постійно змінюють курс.

Ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини.

О 6.16 пролунав відбій повітряної тривоги.