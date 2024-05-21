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Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 21 мая 2024, 23:09
Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений
Фото - Getty Images

Российская армия поздно вечером 21 мая запустила на территорию Украины ударные беспилотники с нескольких направлений. Воздушная тревога продолжалась до утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:04 об угрозе ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской и Запорожской областях.

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В 22.56 военные сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:00 уточнили, что БПЛА типа "Shahed" двигаются из Херсонской в направлении Николаевской области.

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

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карта - ALERTS.IN.UA

В 23:11 сообщили о БпЛА из Херсона в направлении Днепропетровской области и что БпЛА двигаются в северо-восточном направлении на Днепропетровской области.

В 23:25 сообщили о беспилотниках Сумской области.

В 1.13 оккупанты запустили новую группу ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины (Очаков).

В 2.26 стало известно об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).

В 2.58 Воздушные силы обновили направления движения ударных БПЛА:

 
  • Группа БпЛА на Николаевщине в восточном направлении.
  • Группа БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район) в северном направлении.
  • Ударные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.

3.56 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • Группа БпЛА на Николаевщине, постоянно меняют курс.
  • Ударные БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Николаевщины.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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