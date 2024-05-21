Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений

Российская армия поздно вечером 21 мая запустила на территорию Украины ударные беспилотники с нескольких направлений. Воздушная тревога продолжалась до утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:04 об угрозе ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской и Запорожской областях.

Реклама:

В 22.56 военные сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:00 уточнили, что БПЛА типа "Shahed" двигаются из Херсонской в направлении Николаевской области.

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

ВИДЕО ДНЯ

карта - ALERTS.IN.UA

В 23:11 сообщили о БпЛА из Херсона в направлении Днепропетровской области и что БпЛА двигаются в северо-восточном направлении на Днепропетровской области.

В 23:25 сообщили о беспилотниках Сумской области.

В 1.13 оккупанты запустили новую группу ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины (Очаков).

В 2.26 стало известно об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).

В 2.58 Воздушные силы обновили направления движения ударных БПЛА:

Группа БпЛА на Николаевщине в восточном направлении.

Группа БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район) в северном направлении.

Ударные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.

3.56 воздушники обновили движение ударных БпЛА: