Генштаб: На Покровському напрямку на окремих ділянках ситуація вимагає від ЗСУ "проведення маневру"
Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення, на окремих ділянках ситуація "вимагає від українських військ проведення маневру".
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Генштаб зазначає, що від початку доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення.
Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Дослівно: "На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.
У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.
На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки".
Деталі: Військові повідомляють, що на Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Також 10 атак було на Краматорському напрямку.
Покровський напрямок, за даними Генштабу, залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення.
Дослівно: "Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового.
На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки".