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Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"

Татьяна ОлейникВторник, 21 мая 2024, 23:43
Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ проведение маневра
Фото - Генштаб ВСУ

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения, на отдельных участках ситуация "требует от украинских войск проведения маневра".

Источник: ставка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 Генеральный штаб ВСУ

Детали: Генштаб отмечает, что с начала суток на фронте произошло 94 боевых столкновений.

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В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБ) и 367 ударов дронами-камикадзе. Совершил почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Дословно: "На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отразили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липке, а также штурм в направлении Плетеневка – Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы. атаку из направления Новой Таволжанки (рф).

В свою очередь, украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

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На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отразили два штурмовых действия противника. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки".

Детали: Военные сообщают, что на Северском направлении наши защитники отразили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Также 10 атак было на Краматорском направлении.

Покровское направление, по данным Генштаба, остается самым горячим на всей линии боевого столкновения.

Дословно: "С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону. Северного и Нетайлового.

На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры по отражению врага и стабилизации обстановки".

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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