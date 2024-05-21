Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения, на отдельных участках ситуация "требует от украинских войск проведения маневра".

Источник: ставка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 Генеральный штаб ВСУ

Детали: Генштаб отмечает, что с начала суток на фронте произошло 94 боевых столкновений.

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В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБ) и 367 ударов дронами-камикадзе. Совершил почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Дословно: "На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отразили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липке, а также штурм в направлении Плетеневка – Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы. атаку из направления Новой Таволжанки (рф).

В свою очередь, украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

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На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отразили два штурмовых действия противника. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки".

Детали: Военные сообщают, что на Северском направлении наши защитники отразили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Также 10 атак было на Краматорском направлении.

Покровское направление, по данным Генштаба, остается самым горячим на всей линии боевого столкновения.

Дословно: "С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону. Северного и Нетайлового.

На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры по отражению врага и стабилизации обстановки".