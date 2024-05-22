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ДТЕК: Виділені ліміти споживання електроенергії у Києві на завтра забезпечать 73% потреб

Олена ІвашківСереда, 22 травня 2024, 00:16
ДТЕК: Виділені ліміти споживання електроенергії у Києві на завтра забезпечать 73% потреб
фото: pixabay

22 травня у Києві виділених лімітів споживання електроенергії вистачить, щоб забезпечити світлом 73% від потреб столиці.

Джерело: ДТЕК у Telegram  

Дослівно: "За вказівкою Укренерго, виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці". 

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Деталі: Тому стабілізаційні відключення 22 травня будуть у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Відключення будуть діяти у періоди з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24.00.

З 07:00 до 18:00 обмежень не прогнозується. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.
  • В "Укренерго" повідомили, що 22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. 

Теми: електроенергія
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