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ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей

Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 00:16
ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей
фото: pixabay

22 мая в Киеве выделенных лимитов потребления электроэнергии хватит, чтобы обеспечить светом 73% от потребностей столицы.

Источник: ДТЭК в Telegram 

Дословно: "По указанию Укрэнерго, выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% от потребностей столицы". 

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Детали: Поэтому стабилизационные отключения 22 мая будут в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Отключения будут действовать в периоды с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

С 07:00 до 18:00 ограничений не прогнозируется. 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

  • Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.
  • В "Укрэнерго" рассказали что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Темы: электроэнергия
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