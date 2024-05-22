ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей

22 мая в Киеве выделенных лимитов потребления электроэнергии хватит, чтобы обеспечить светом 73% от потребностей столицы.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "По указанию Укрэнерго, выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% от потребностей столицы".

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Детали: Поэтому стабилизационные отключения 22 мая будут в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Отключения будут действовать в периоды с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

С 07:00 до 18:00 ограничений не прогнозируется.

Напомним:

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