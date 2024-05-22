ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей
Среда, 22 мая 2024, 00:16
22 мая в Киеве выделенных лимитов потребления электроэнергии хватит, чтобы обеспечить светом 73% от потребностей столицы.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно: "По указанию Укрэнерго, выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% от потребностей столицы".
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Детали: Поэтому стабилизационные отключения 22 мая будут в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Отключения будут действовать в периоды с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.
С 07:00 до 18:00 ограничений не прогнозируется.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей от электроэнергии.
- В "Укрэнерго" рассказали что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.