Міністра оборони Італії госпіталізували

Італійського міністра оборони Гвідо Крозетто ввечері 21 травня госпіталізували після того, як йому стало зле на засіданні дорадчого оборонного органу країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rai News

Деталі: Крозетто був змушений достроково покинути засідання Вищої ради оборони Італії та був ушпиталений у відділення швидкої допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі.

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Це той самий заклад, куди міністр оборони Італії потрапив у лютому з перикардитом, після чого був госпіталізований до кардіологічного центру лікарні.

За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Заступник лідера парламентської групи партії влади "Вперед, Італіє!" Альфредо Антоніоцці та віцепрем'єр уряду, лідер коаліційної партії "Ліга" Маттео Сальвіні висловили Крозетто побажання швидкого одужання.

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До них приєднались і представники опозиції, зокрема з "Руху п'яти зірок" та центристської партії "Дія".

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