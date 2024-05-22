Министра обороны Италии госпитализировали

Итальянского министра обороны Гвидо Крозетто вечером 21 мая госпитализировали после того, как ему стало плохо на заседании совещательного оборонного органа страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rai News

Детали: Крозетто был вынужден досрочно покинуть заседание Высшего совета обороны Италии и был госпитализирован в отделение скорой помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси.

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Это то же заведение, куда министр обороны Италии попал в феврале с перикардитом, после чего был госпитализирован в кардиологический центр больницы.

По данным газеты Il Messaggero, при обследовании у Крозетто подтвердили легкую форму перикардита, повреждений сердца не подтвердили.

Заместитель лидера парламентской группы партии власти "Вперед, Италия!" Альфредо Антониоцци и вице-премьер правительства, лидер коалиционной партии "Лига" Маттео Сальвини выразили Крозетто пожелания скорейшего выздоровления.

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К ним присоединились и представители оппозиции, в частности из "Движения пяти звезд" и центристской партии "Действие".

Напомним:

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