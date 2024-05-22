Трамп влип в новий скандал та видалив відео після критики Байдена

Експрезидет США Дональд Трамп видалив відео, опубліковане в його соціальній мережі Truth Social, у якому були слова "об'єднаний Рейх" щодо США.

Джерело: Reuters

Деталі: Відео Трамп видалив після того, як президент США Джо Байден розкритикував використання фрази, що часто асоціюється з нацистським режимом.

Реклама:

30-секундне відео, опубліковане в понеділок у другій половині дня, було вже недоступне на сайті рано вранці у вівторок. Людина, знайома з ситуацією, підтвердила, що публікація була видалена з сайту.

У відеоролику показали позитивні зміни у країні в разі перемоги республіканського кандидата в президенти над демократом Байденом на виборах у листопаді, з гіпотетичними газетними заголовками про процвітаючу економіку і боротьбу з імміграцією на південному кордоні.

У двох місцях відео текст під більшим заголовком свідчить "Промислова сила значно зросла… завдяки створенню об'єднаного Рейху". Текст дещо розмитий, тому його важко розібрати з першого погляду.

ВІДЕО ДНЯ

Під час передвиборчої кампанії Трамп зробив низку висловлювань, називаючи політичних ворогів "паразитами" і заявляючи, що іммігранти, які нелегально в'їхали в країну, "отруюють кров нашої країни". Ці заяви викликали різку критику з боку демократів і деяких істориків, які заявили, що вони перегукуються з нацистською риторикою.

У вівторок Байден розкритикував використання слів, які часто асоціюють з Третім Рейхом нацистської Німеччини часів Адольфа Гітлера.

Пряма мова Байдена: "Це не мова американського президента. Це не мова жодного американця. Це мова гітлерівської Німеччини.

У нього є якесь недолуге виправдання, що це зробив працівник штабу. Але ми вже знаємо, що Трамп особисто контролює свій акаунт у соціальних мережах, тому що він так багато хвалився своїм контролем".

Читайте також: Дональд Трамп та його справи: які кримінальні звинувачення висунуті проти експрезидента США