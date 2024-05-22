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Трамп влип в новый скандал и удалил видео после критики Байдена

Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 05:40
Трамп влип в новый скандал и удалил видео после критики Байдена
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Экс-президет США Дональд Трамп удалил видео, опубликованное в его социальной сети Truth Social, в котором были слова "объединенный Рейх" в отношении США.

Источник: Reuters 

Детали: Видео Трамп удалил после того, как президент США Джо Байден и другие участники кампании раскритиковали использование фразы, которая часто ассоциируется с нацистским режимом.

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30-секундное видео, опубликованное в понедельник во второй половине дня, было уже недоступно на сайте рано утром во вторник. Человек, знакомый с ситуацией, подтвердил, что публикация была удалена с сайта.

В видеоролике показали положительные изменения в стране в случае победы республиканского кандидата в президенты над демократом Байденом на выборах в ноябре, с гипотетическими газетными заголовками о процветающей экономике и борьбе с иммиграцией на южной границе.

В двух местах видео текст под большим заголовком гласит "Промышленная сила значительно возросла... благодаря созданию объединенного Рейха". Текст несколько размыт, поэтому его трудно разобрать с первого взгляда.

ВИДЕО ДНЯ

Во время предвыборной кампании Трамп сделал ряд высказываний, называя политических врагов "паразитами" и заявляя, что иммигранты, нелегально въехавшие в страну, "отравляют кровь нашей страны". Эти заявления вызвали резкую критику со стороны демократов и некоторых историков, которые заявили, что они перекликаются с нацистской риторикой.

Во вторник Байден раскритиковал использование слов, которые часто ассоциируют с Третьим Рейхом нацистской Германии времен Адольфа Гитлера.

Прямая речь Байдена: "Это не речь американского президента. Это не речь ни одного американца. Это речь гитлеровской Германии.

У него есть какое-то нелепое оправдание, что это сделал работник штаба. Но мы уже знаем, что Трамп лично контролирует свой аккаунт в социальных сетях, потому что он так много хвастался своим контролем".

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Темы: СШАТрамп
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