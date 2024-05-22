ISW: Кремль брязкає ядерною зброєю, щоб вплинути на політичні дискусії на заході

Кремль приурочує брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на заході.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Це робиться в рамках кампанії рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення.

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Міністерство оборони Росії заявило 21 травня, що ракетні війська Південного військового округу розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї.

МО Росії заявило, що Повітряно-космічні сили Росії також проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинжал". Міністерство оборони Росії оголосило про підготовку до цих навчань 6 травня.

Військові аналітики зауважили, що відомий російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов'язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії.

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Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю.

Росія часто використовує ядерне брязкання зброєю, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході.

ISW також оцінює, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.

Ключові висновки ISW за 21 травня: