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ISW: Кремль брязкає ядерною зброєю, щоб вплинути на політичні дискусії на заході

Олена ІвашківСереда, 22 травня 2024, 06:17
ISW: Кремль брязкає ядерною зброєю, щоб вплинути на політичні дискусії на заході
Російська ядерна зброя, фото: РИА Новости

Кремль приурочує брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на заході.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Це робиться в рамках кампанії рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення. 

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Міністерство оборони Росії заявило 21 травня, що ракетні війська Південного військового округу розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї. 

МО Росії заявило, що Повітряно-космічні сили Росії також проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинжал". Міністерство оборони Росії оголосило про підготовку до цих навчань 6 травня.

Військові аналітики зауважили, що відомий російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов'язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії. 

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Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю.

Росія часто використовує ядерне брязкання зброєю, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході.

ISW також оцінює, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.

Ключові висновки ISW за 21 травня:

  • Кремль продовжує приурочувати своє брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на Заході в рамках кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на західних політиків, які приймають рішення.
  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обмежений російський наступ на півночі України досягає своєї мети - відвернути увагу від інтенсивних російських наступальних операцій на сході України.
  • Російське військове командування спочатку планувало, що російські війська швидко досягнуть значних успіхів на півночі Харківської області, але обмежене угруповання сил, розгорнуте в цьому районі, свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, змінило ці плани напередодні наступальних операцій в Харківській області.
  • Нещодавно російська влада заарештувала колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) генерал-майора Івана Попова за звинуваченням у шахрайстві.
  • Кремль, ймовірно, використовує схему нещодавніх арештів високопосадовців за звинуваченнями в корупції в МО РФ, щоб приховати справжні причини покарання Попова майже через 10 місяців після його конфлікту з російським військовим командуванням і подальшого звільнення з командної посади.
  • Супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, пошкодили малий ракетний корабель Чорноморського флоту (ЧФ) Росії "Циклон" в окупованому Севастополі, Крим, 19 травня.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Вовчанська, Кремінної, Часів Яру та Донецька.
  • Російський військовий блогер заявив, що часті удари українських безпілотників по російській техніці, яка не має систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) вздовж лінії фронту, призвели до "гострої" нестачі позашляховиків.
  • Російська влада продовжує незаконно і примусово депортувати українських громадян, у тому числі дітей, до Росії, а також примусово вивозити українських громадян углиб окупованої України.

Теми: ISWвійна
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