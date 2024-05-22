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ISW: Кремль бряцает ядерным оружием чтобы повлиять на политические дискуссии на западе

Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 06:17
ISW: Кремль бряцает ядерным оружием чтобы повлиять на политические дискуссии на западе
Российское ядерное оружие, фото: РИА Новости

Кремль приурочивает бряцание ядерным оружием к важным политическим дискуссиям на западе.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Это делается в рамках кампании рефлексивного контроля, чтобы влиять на западных политиков, принимающих решения. 

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Министерство обороны России заявило 21 мая, что ракетные войска Южного военного округа начали первый этап нестратегических (тактических) учений с применением ядерного оружия. 

МО России заявило, что Воздушно-космические силы России также проведут учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Министерство обороны России объявило о подготовке к этим учениям 6 мая.

Военные аналитики отметили, что известный российский блогер, награжденный Кремлем, прямо связал российские ядерные учения с попытками Кремля повлиять на принятие решений на Западе. В частности, с недавними дискуссиями о разрешении использовать западное оружие для поражения военных целей в России. 

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Это подтверждает оценку ISW, что российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании Кремля по рефлексивному контролю.

Россия часто использует ядерное бряцание оружием, чтобы повлиять на тех, кто принимает решения на Западе.

ISW также оценивает, что политика США и Запада, которая ограничивает способность Украины наносить удары по военным целям в России, серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любой зоне вдоль границы, где российские войска могут решить провести наступательные операции в будущем.

Ключевые выводы ISW за 21 мая:

  • Кремль продолжает приурочивать свое бряцание ядерным оружием к важным политическим дискуссиям на Западе в рамках кампании рефлексивного контроля, направленной на влияние на западных политиков, принимающих решения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ограниченное российское наступление на севере Украины достигает своей цели - отвлечь внимание от интенсивных российских наступательных операций на востоке Украины.
  • Российское военное командование изначально планировало, что российские войска быстро достигнут значительных успехов на севере Харьковской области, но ограниченная группировка сил, развернутая в этом районе, свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, изменило эти планы накануне наступательных операций в Харьковской области.
  • Недавно российские власти арестовали бывшего командующего 58-й общевойсковой армии (ОВА) генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве.
  • Кремль, вероятно, использует схему недавних арестов высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции в МО РФ, чтобы скрыть истинные причины наказания Попова почти через 10 месяцев после его конфликта с российским военным командованием и последующего увольнения с командной должности.
  • Спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, повредили малый ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) России "Циклон" в оккупированном Севастополе, Крым, 19 мая.
  • Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Волчанска, Кременной, Часов Яра и Донецка.
  • Российский военный блогер заявил, что частые удары украинских беспилотников по российской технике, не имеющей систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вдоль линии фронта, привели к "острой" нехватке внедорожников.
  • Российские власти продолжают незаконно и принудительно депортировать украинских граждан, в том числе детей, в Россию, а также принудительно вывозить украинских граждан вглубь оккупированной Украины.

Темы: ISWвойна
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