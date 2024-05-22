ISW: Кремль бряцает ядерным оружием чтобы повлиять на политические дискуссии на западе

Кремль приурочивает бряцание ядерным оружием к важным политическим дискуссиям на западе.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Это делается в рамках кампании рефлексивного контроля, чтобы влиять на западных политиков, принимающих решения.

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Министерство обороны России заявило 21 мая, что ракетные войска Южного военного округа начали первый этап нестратегических (тактических) учений с применением ядерного оружия.

МО России заявило, что Воздушно-космические силы России также проведут учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Министерство обороны России объявило о подготовке к этим учениям 6 мая.

Военные аналитики отметили, что известный российский блогер, награжденный Кремлем, прямо связал российские ядерные учения с попытками Кремля повлиять на принятие решений на Западе. В частности, с недавними дискуссиями о разрешении использовать западное оружие для поражения военных целей в России.

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Это подтверждает оценку ISW, что российские испытания тактического ядерного оружия являются частью кампании Кремля по рефлексивному контролю.

Россия часто использует ядерное бряцание оружием, чтобы повлиять на тех, кто принимает решения на Западе.

ISW также оценивает, что политика США и Запада, которая ограничивает способность Украины наносить удары по военным целям в России, серьезно подрывает способность Украины защитить себя от нынешних российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любой зоне вдоль границы, где российские войска могут решить провести наступательные операции в будущем.

Ключевые выводы ISW за 21 мая: