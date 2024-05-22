Знайшли мертвим британського морпіха, якого звинувачували у шпигунстві на користь Гонконгу

Поліція в британському місті Мейденгед, що неподалік Лондона, виявила тіло 37-річного Метью Трікетта – одного з трьох звинувачених у шпигунстві на користь Гонконгу раніше цього місяця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Поліція повідомила, що ввечері 19 травня прибули на виклик до Гренфелл-парку в Мейденгеді, де виявили тіло чоловіка, пізніше упізнаного як Трікетт. Його не вдалось реанімувати.

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За фактом смерті, яка наразі розглядається як незрозуміла, триває розслідування".

Справу Трікетта передали на розгляд поліцейського наглядового органу – Незалежного офісу з питань поведінки поліції – з огляду на те, що чоловік очікував судового розгляду і вийшов з-під варти під заставу, "що вимагало від нього регулярної реєстрації в поліцейській дільниці".

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