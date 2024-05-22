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Знайшли мертвим британського морпіха, якого звинувачували у шпигунстві на користь Гонконгу

Олег Павлюк, Олена ІвашківСереда, 22 травня 2024, 06:48
Знайшли мертвим британського морпіха, якого звинувачували у шпигунстві на користь Гонконгу
Метью Трікетт, фото: PA

Поліція в британському місті Мейденгед, що неподалік Лондона, виявила тіло 37-річного Метью Трікетта – одного з трьох звинувачених у шпигунстві на користь Гонконгу раніше цього місяця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Поліція повідомила, що ввечері 19 травня прибули на виклик до Гренфелл-парку в Мейденгеді, де виявили тіло чоловіка, пізніше упізнаного як Трікетт. Його не вдалось реанімувати.

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За фактом смерті, яка наразі розглядається як незрозуміла, триває розслідування".

Справу Трікетта передали на розгляд поліцейського наглядового органу – Незалежного офісу з питань поведінки поліції – з огляду на те, що чоловік очікував судового розгляду і вийшов з-під варти під заставу, "що вимагало від нього регулярної реєстрації в поліцейській дільниці".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 37-річний Метью Трікетт, колишній морський піхотинець і прикордонник в лондонському аеропорті Хітроу, разом із двома іншими чоловіками постав у суді Лондона 13 травня.
  • Йому інкримінували сприяння розвідувальній службі та іноземне втручання на користь Гонконгу.
  • Троє чоловіків, за даними правоохоронців, з грудня 2023 року погодилася збирати інформацію і вдаватись до обману для допомоги гонконгським спецслужбам, а також проникли в чужий будинок.
  • У зв'язку з цим Британія викликала посла Китаю і нагадала йому про попередні випадки втручання у внутрішні справи Британії.

Теми: Велика Британія
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